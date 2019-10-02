Marco Rose: "Buraya puan almak için geldik"

02.10.2019 19:28

Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, Başakşehir karşısında baskılı bir oyun ortaya koyarak puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi.



Borussia Mönchengladbach, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi Alman ekibinin teknik patronu Marco Rose ve tecrübeli futbolcu Oscar Wendt, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Rose: "Daha baskılı oynayacağız"



Hem kendilerinin hem de Başakşehir'in grupta oynadığı ilk müsabakaların bir hazırlık maçı niteliğinde geçtiğini dile getiren Rose, "Bu maç biraz daha baskılı oynayacağız. Her iki takım için de kaliteli bir maç diliyoruz. 4-3-3 şeklinde oynamayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



"Kadroyu koruyacağız"



Bundelisga'da son maçlarda sahaya çıktığı 11'i yarınki mücadelede de kullanıp kullanmayacağı yönünde gelen bir soruya deneyimli teknik adam, "İki tane başarılı maçımız oldu. Bu kadroyu koruyacağız. Hoffenheim'daki başarımız aşikar. Aynı o şekilde yine bir hazırlığımız oldu. Cumartesi ve pazar günü için de kendimizi ona göre hazırlayacağız" diye cevap verdi.



"Raffael'i değerlendireceğiz"



Hoffenheim müsabakasında oyuna sonradan dahil olan Raffael'i, Başakşehir karşısında belirli bir süre de olsa mutlaka değerlendireceklerini söyleyen Rose, "Çok kabiliyetli ve formunda. Hiçbir zaman itiraz etmiyor ve her şeyi iyi bir şekilde sahaya yansıtıyor. Onu değerlendireceğiz ve bunu başarılı bir şekilde sahada göstereceğinden eminim" açıklamasında bulundu.



Marco Rose, ayrıca uzun süren sakatlığının ardından yarınki mücadelede kadroda olacak Mamadou Doucoure ile alakalı ise şu ifadelere yer verdi:



"Zor bir süreç geçirdi. Genelde hep 45 dakika altında oynadı. Fakat iyileşmeye doğru gidiyor ve artık kadrodaki yerini alacak gibi duruyor."



"Puan elde etmeye geldik"



Turuncu-lacivertliler karşısında puan ya da puanlar almak istediklerini de sözlerine ekleyen 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Grupta oynayacağımız 6 maçtan sonra ilk 2'ye girmemiz gerekiyor. Buraya da puan elde etmek için geldik. Hedefimiz tabii ki uluslararası takımlarla oynayabilmek" dedi.



Wendt: "Galibiyetle dönmek istiyoruz"



Tecrübeli futbolcu Oscar Wendt de hedeflerinin galibiyet olduğunun altını çizerek, "Öncelikle uluslararası bir maç olacağı için çok mutluyum. Uzun süredir böyle müsabakaları bekliyorduk. Uluslararası maçlar bizim için çok önemli. Maça çok iyi hazırlandık. Bu maçtan önce 2 galibiyet aldık. Kendimizi iyi hazırladık, yarın da daha baskılı oynayacağız ve iyi bir galibiyet elde edip buradan gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA