Marco Fabian Fenerbahçe İçin İstanbul'da

Marco Fabian Fenerbahçe İçin İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Marco Fabian, İstanbul'a geldi.

Marco Fabian Fenerbahçe İçin İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Marco Fabian, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli takımın bir süredir transfer gündeminde yer alan Meksikalı orta saha oyuncusu Marco Fabian İstanbul'a geldi. Atatürk Havaalanı'na gelen 29 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli kulüp yetkilileri eşlik etti. Eintracht Frankfurt'ta forma giyen başarılı futbolcunun, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacağı bildirildi.

(Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)

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