Marco Fabian Fenerbahçe İçin İstanbul'da
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Marco Fabian, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Marco Fabian, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli takımın bir süredir transfer gündeminde yer alan Meksikalı orta saha oyuncusu Marco Fabian İstanbul'a geldi. Atatürk Havaalanı'na gelen 29 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli kulüp yetkilileri eşlik etti. Eintracht Frankfurt'ta forma giyen başarılı futbolcunun, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacağı bildirildi.
(Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)