Marco Fabian, Fenerbahçe İçin İstanbul'a Geldi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Meksikalı futbolcu Marco Fabian, İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yolları'nın Frankfurt'tan kalkan uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu, sarı-lacivertli yetkililer karşıladı.

Fabian, daha sonra özel bir araçla havalimanından ayrıldı.

Futbola, Meksika Ligi takımlarından Guadalajara'da başlayan Marco Fabian, sırasıyla Guadalajara, Chivas, Cruz Azul ve Eintracht Frankfurt formalarını giydi.

Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Frankfurt'ta 2015-2016 sezonundan bu yana ter döken Meksikalı futbolcu, takımına 49 maçta 8 gollük katkı verdi.

Meksika Milli Takımı formasını da giyen orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.