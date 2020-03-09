Marco Asensio, Rehabilitasyon Antremanlarına Devam Ediyor Real Madrid'in İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio, takımının Real Betis maçı öncesi rehabilitasyon çalışmalarına devam etti. Rehabilitasyon antremanından sonra takımla çalışmaya devam Asensio'nun kişisel ve takım antremanı görüntülerini sizler için Dugout farkıyla derledik.

Real Madrid'in İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio, takımının Real Betis maçı öncesi rehabilitasyon çalışmalarına devam etti. Rehabilitasyon antremanından sonra takımla çalışmaya devam Asensio'nun kişisel ve takım antremanı görüntülerini sizler için Dugout farkıyla derledik. Kaynak: Dugout