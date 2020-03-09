Marco Asensio, Rehabilitasyon Antremanlarına Devam Ediyor
Real Madrid'in İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio, takımının Real Betis maçı öncesi rehabilitasyon çalışmalarına devam etti. Rehabilitasyon antremanından sonra takımla çalışmaya devam Asensio'nun kişisel ve takım antremanı görüntülerini sizler için Dugout farkıyla derledik.
09.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:21
Real Madrid'in İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio, takımının Real Betis maçı öncesi rehabilitasyon çalışmalarına devam etti. Rehabilitasyon antremanından sonra takımla çalışmaya devam Asensio'nun kişisel ve takım antremanı görüntülerini sizler için Dugout farkıyla derledik.
Kaynak: Dugout