Marcelo, Vinicius Jr ve Keylor Navas Montreal’de imza imzaladılar

Montreal'de Real Madrid'in varlığı Beyazların hayranları arasında büyük heyecan uyandırdı. Ekip oteli ve eğitim kampları arasındaki her yolculukta, ekip idollerini yakından görmeyi bekleyen tutkulu hayranlarla çevrilidir. Bu, Kanada kentindeki beşinci eğitim oturumunun sonunda tekrar oldu. Oyuncular Montreal Impact tesislerinin girişindeki hayranlarla zaman geçirdiler, imza imzaladılar ve onlarla fotoğraf çektiler.