Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Marcelo Goiano'yu renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, ikinci transferini Goiano ile gerçekleştirdi.

Portekiz Süper Lig'i ekiplerinden Braga'da forma giyen Goiano, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Goiano, geçen sezon 37 maçta forma giyerken 1 de gol attı.

Demir Grup Sivasspor, daha önce kaleci Mamadou Samassa'yı kadrosuna katmıştı.

Kaynak: AA