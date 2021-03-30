Marcelo, 2 yıl daha Olympique Lyon'da
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Marcelo, 2 yıl daha Olympique Lyon'da

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
Marcelo, 2 yıl daha Olympique Lyon'da

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, savunma oyuncusu Marcelo Guedes'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, savunma oyuncusu Marcelo Guedes'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

2016-2017 yıllarında Beşiktaş'ta oynadıktan sonra Olympique Lyon'a transfer olan Marcelo, Fransız ekibinde bu sezon 28 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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