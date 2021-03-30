Marcelo, 2 yıl daha Olympique Lyon'da

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, savunma oyuncusu Marcelo Guedes'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, savunma oyuncusu Marcelo Guedes'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

2016-2017 yıllarında Beşiktaş'ta oynadıktan sonra Olympique Lyon'a transfer olan Marcelo, Fransız ekibinde bu sezon 28 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya