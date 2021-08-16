Son Dakika: Galatasaraylı Marcao ve Kerem arasında ne oldu? Marcao neden kırmızı kart gördü? Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında ne yaşandı?
Daha önce Genç Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edilen Marcao sahalarda ender rastlanacak bir olaya imza attı. Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafasıyla ardından yumruğuyla müdahale etmesinin ardından kırmızı kart gördü. Peki, Marcao ve Kerem arasında ne oldu? Marcao neden kırmızı kart gördü? Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında ne yaşandı?
Spor Toto Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede takım ardaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören Marcao vatandaşlar tarafından en çok merak edilen kişiler arasında yer almakta. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Vatandaşlar internette en çok "Marcao ve Kerem arasında ne oldu? Marcao neden kırmızı kart gördü? Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında ne yaşandı?" sorularını aratmaktadır.
MARCAO VE KEREM ARASINDA NE OLDU?
Giresunspor, Galatasaray mücadelesinin 61. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile tartışan Marcao, Kerem Aktürkoğlu'nun kendisine 'sus' işareti yapmasının ardından üzerine yürüdü ve önce kafasıyla, ardından 2 kez yumruğuyla müdahalede bulundu. Olay Galatasaraylı futbolcuların araya girmesiyle yatıştırılmaya çalıştı. Bu hareketi sonrası "VAR"dan olayı izleyen hakem tarafından kırmızı kart gören Marcao ve takımını 10 kişi bıraktı. Marcao'nun daha önce o zaman Ümit Milli Takım forması giyen Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edilmişti. Halil Dervişoğlu devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olmuştu.
MARCAO NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?
Futbol sahası içerisinde şiddetin tamamı yasaktır. Takım arkadaşı, rakip futbolcu ya da taraftar fark etmeksizin saha içerisinde şiddet uygulamalarının tamamı kırmızı kart ile cezalandırılmaktadır. Marcao bu nedenle takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmüştür.
KEREM AKTÜRKOĞLU AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VERSEYDİ NE OLURDU?
Marcao'nun ihracını getiren harekete Kerem Aktürkoğlu aynı şekilde karşılık vermiş olsaydı. Bu sefer iki oyuncu birden kırmızı kart görecek ve Galatasaray bu sefer 9 kişi kalacaktı.