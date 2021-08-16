Son Dakika: Galatasaraylı Marcao ve Kerem arasında ne oldu? Marcao neden kırmızı kart gördü? Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında ne yaşandı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Galatasaraylı Marcao ve Kerem arasında ne oldu? Marcao neden kırmızı kart gördü? Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında ne yaşandı?

Son Dakika: Galatasaraylı Marcao ve Kerem arasında ne oldu? Marcao neden kırmızı kart gördü? Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında ne yaşandı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Daha önce Genç Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edilen Marcao sahalarda ender rastlanacak bir olaya imza attı. Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafasıyla ardından yumruğuyla müdahale etmesinin ardından kırmızı kart gördü. Peki, Marcao ve Kerem arasında ne oldu? Marcao neden kırmızı kart gördü? Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında ne yaşandı?

Spor Toto Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede takım ardaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören Marcao vatandaşlar tarafından en çok merak edilen kişiler arasında yer almakta. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Vatandaşlar internette en çok "Marcao ve Kerem arasında ne oldu? Marcao neden kırmızı kart gördü? Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında ne yaşandı?" sorularını aratmaktadır.

MARCAO VE KEREM ARASINDA NE OLDU?

Giresunspor, Galatasaray mücadelesinin 61. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile tartışan Marcao, Kerem Aktürkoğlu'nun kendisine 'sus' işareti yapmasının ardından üzerine yürüdü ve önce kafasıyla, ardından 2 kez yumruğuyla müdahalede bulundu. Olay Galatasaraylı futbolcuların araya girmesiyle yatıştırılmaya çalıştı. Bu hareketi sonrası "VAR"dan olayı izleyen hakem tarafından kırmızı kart gören Marcao ve takımını 10 kişi bıraktı. Marcao'nun daha önce o zaman Ümit Milli Takım forması giyen Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edilmişti. Halil Dervişoğlu devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olmuştu.

MARCAO NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Futbol sahası içerisinde şiddetin tamamı yasaktır. Takım arkadaşı, rakip futbolcu ya da taraftar fark etmeksizin saha içerisinde şiddet uygulamalarının tamamı kırmızı kart ile cezalandırılmaktadır. Marcao bu nedenle takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmüştür.

KEREM AKTÜRKOĞLU AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VERSEYDİ NE OLURDU?

Marcao'nun ihracını getiren harekete Kerem Aktürkoğlu aynı şekilde karşılık vermiş olsaydı. Bu sefer iki oyuncu birden kırmızı kart görecek ve Galatasaray bu sefer 9 kişi kalacaktı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Işın Karaca Serdar Ortaç Seren Serengil Süreyya Yalçın
Spor Rıza Kayaalp Samet Aybaba Burak Yılmaz Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Galatasaraylı Marcao ve Kerem arasında ne oldu? Marcao neden kırmızı kart gördü? Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında ne yaşandı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 23:59:25. #1.14#

title