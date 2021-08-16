Son Dakika: Galatasaraylı Marcao ve Kerem arasında ne oldu? Marcao neden kırmızı kart gördü? Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında ne yaşandı?

Daha önce Genç Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edilen Marcao sahalarda ender rastlanacak bir olaya imza attı. Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafasıyla ardından yumruğuyla müdahale etmesinin ardından kırmızı kart gördü. Peki, Marcao ve Kerem arasında ne oldu? Marcao neden kırmızı kart gördü? Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında ne yaşandı?