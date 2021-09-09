SPOR Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barıştı
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SPOR Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barıştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barıştıİSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile oynanan karşılaşmada Kerem Aktüroğlu'na saldıran Marcao, bugün gerçekleşen antrenmanda tüm takım önünde Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi.

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barıştı

İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile oynanan karşılaşmada Kerem Aktüroğlu'na saldıran Marcao, bugün gerçekleşen antrenmanda tüm takım önünde Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi. Marcao ve Kerem Aktüroğlu, tüm takımın önünde sarılarak barıştı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, antrenmanda Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki buzlar da eridi. Antrenmanda tüm takımı toplayarak bir konuşma yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, '25-30 adam. Bunların hepsi ayrı huydu, ayrı lisanda, ayrı dinde, ayrı kültürde. Doğal olarak bu kadar insanın, birbirine yabancı bu kadar insanın bir arada olması kolay bir hadise değil. Fizik olarak bu kadar efor sarf eden bir bünye; Yorgunluk ve psikolojik olarak da baskı altında olduğunda bazen sonuçların da iyi gitmemesiyle her insanda çöküntü yaratır. Bu kadar genç bir grup, istemediği yükselişler, münakaşalar, hatta kavgaya varan hadiseler olabilir. Antrenmanda, soyunma odasında, koridorlarda ama bir dozu, bir tadı, bir makul tarafı olmalıdır. Marcao ve Kerem arasında olan olay maalesef sahada olmuştur. Dolayısıyla benim odamdaki özrün, burada olmasını istedim hepinizin içinde. Marcao da bu işin doğru olmadığını, yanlış yaptığını defalarca dile getirdi. Ayrıca bunu yapmak zorundaydı' diye konuştu.

MARCAO: İNANILMAZ PİŞMANIM

Marcao ise açıklamasında, 'Öncelikle hepinizden özür diliyorum. İlk başta Kerem kardeşimden. inanılmaz pişmanım, yapmamam gereken, istemediğim bir davranıştı. Başta Kerem kardeşim olmak üzer tüm takımımdan özür diliyorum. Olmaması gereken bir hareketti. Çok fazla konuşulacak bir şey de yok. Yüzde yüz ben suçluyum, bir kere daha herkesin önünde kerem kardeşimden özür dilemek istiyorum' dedi.

Marcao açıklamalarının ardından Kerem Aktürkoğlu'nun yanına giderek tokalaşıp, sarılarak tekrar özür diledi.

SPOR Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barıştı
SPOR Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barıştı
SPOR Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barıştı
SPOR Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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