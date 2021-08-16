Marcao, takım arkadaşını yumrukladı
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Marcao, takım arkadaşını yumrukladı

Marcao, takım arkadaşını yumrukladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Giresunspor-Galatasaray maçında ilginç bir olay yaşandı.

Giresunspor-Galatasaray maçında ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin 61. dakikasında sarı-kırmızılı takımın iki oyuncusu Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında büyük bir tartışma yaşanırken, Marcao takım arkadaşına yumruk attı. Bunun üzerine maçın hakemi Erkan Özdamar, Brezilyalı oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor, Galatasaray ile karşılaşıyor. Maçın 61. dakikasında çok ilginç bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılıların iki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ve Marcao arasında sert bir tartışma yaşandı. Marcao, kendisine sus işareti yapan Kerem'e sinirlenerek, yumruk attı. Maçın hakemi Erkan Özdamar, yaşanan olayı VAR uyarısıyla izleyerek Brezilyalı futbolcuyu kırmızı kartla oyundan attı. Yaşanan bu olaya Teknik Direktör de tepki göstererek, Kerem Aktürkoğlu'nu da oyundan aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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