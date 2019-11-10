Marcao'nun iki kez babalık sevinci

Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao ve eşi Pamela'nın ikinci çocukları Bella dünyaya geldi.

10.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:27
Marcao'nun iki kez babalık sevinci

'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao ve eşi Pamela'nın ikinci çocukları Bella dünyaya geldi.


Galatasaray Takımı oyuncularından Brezilyalı Marcao ve eşi Pamela'nın ikinci çocukları dünyaya geldi. Çift yeni doğan bebeklerine Bella ismini verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Marcao ve eşi Pamela'yı tebrik edip, yeni doğan kızlarına da uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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