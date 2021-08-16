Marcao kimdir? Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao kaç yaşında, nerelidir?

Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Peki, Marcao kimdir? Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao kaç yaşında, nerelidir?

Giresunspor, Galatasaray maçında sahalarda ender rastlanan bir olay gerçekleşti ve Galatasaray defansının bel kemiği Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Önce kafasıyla ardından yumruk ile arkadaşına müdahalede bulunan Marcao, bu haraketi sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu hareketi sonrası Marcao internette en çok merak edilen kişiler arasında yer almakta. Futbol severler internette "Marcao kimdir? Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao kaç yaşında, nerelidir?" sorularını aratmaktadır. İşte detaylar...

MARCAO KİMDİR?

Marcao tam adıyla Marcos do Nascimento Teixeira ya da lakabıyla Marcão, 5 Haziran 1996 doğumludur. Londrina'da dünyaya gelen 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, sert oyunu ile bilinmektedir. Defans mevkisinde görev almakta ve1,85 boyundadır.

İlk profesyonel sözleşmesini 12 Nisan 2014 tarihinde Brezilya Seri B ekiplerinden Avaí FC'yle yaptı. Resmi olarak ilk lig maçına 17 yaşında Chapecoense karşısında 1-4 kaybettikleri maçta çıktı. 5 Şubat 2015 tarihinde Seri A takımlarından Atlético Paranaense'ye transfer oldu. Bu kulüpte kaldığı süre boyunca sırasıyla, 2015 yılında Seri D takımlarından Guaratinguetá'ya, 2016 yılında ise Ferroviária'ya kiralık olarak gönderildi. 2017'nin Ocak ayında Atlético Goianiense'ye giden Marcao, aynı sezonun sonunda ise Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandı ve kariyerinde ilk kez yurt dışında bir kulüpte forma giydi. 2017-18 sezonunu Rio Ave'de geçiren Marcao, 20 lig, 3 Portekiz Kupası maçına çıktı ve sezonu 23 maçla tamamladı. Aynı sezon Rio Ave, ligi 5. sırada tamamlamayı başardı. 2018 yazında Atlético Paranaense'den ayrılan Marcao, bir kez daha Portekiz'in yolunu tuttu ve Primeira Liga takımlarından Chaves'e transfer oldu.

Galatasaray

2018-19 ara transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la sözleşme imzaladı. Galatasaray'la ilk resmi maçına, 2018-19 sezonunun 18. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray'ın 6-0 kazandığı Ankaragücü maçında çıktı. Maça ilk 11'de başlayan Marcao 90 dakika sahada kaldı. Takıma dahil olduktan sonra çıkılan 10 lig maçının tamamında 90 dakika forma giydi. Ligin 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe derbisinde kart cezası nedeniyle forma giyemedi. 14 Şubat 2019'da oynadığı Benfica maçıyla kariyerinin ilk UEFA Avrupa Ligi maçına çıkmış oldu. 15'i Süper Lig olmak üzere yılı 21 maç ile tamamladı. Sezon sonunda Galatasaray ile ilk Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu yaşadı.

2019-20 sezonuna ilk haftadaki Denizlispor maçı ile başladı. Maçın 34. ve 43. dakikalarında art arda sarı kart görerek oyundan atıldı. İkinci hafta mücadelesinde cezası nedeniyle forma şansı bulamadı. Daha sonraki 7 maçta 90 dakika forma giyerken 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçını yine cezası nedeniyle kaçırdı. 18 Eylül 2019 tarihinde Club Brugge maçıyla ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. 28'i lig olmak üzere toplam 39 maçla sezonu tamamladı. Ayrıca 7 Ağustos 2019'da oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Akhisar Belediyespor maçıyla kariyerinde ilk defa TFF Süper Kupa'yı kazandı.

KARİYERİ

2014 Avaí 0 (0)

2015-2018 Atlético Paranaense 13 (0)

2015 › Guaratinguetá (kiralık) 8 (0)

2016 › Ferroviária (kiralık) 14 (0)

2017 › Atlético Goianiense (kiralık) 1 (0)

2017-2018 Rio Ave 20 (0)

2018-2019 Chaves 17 (2)

2019- Galatasaray