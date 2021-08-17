Marcao kaç maç ceza alacak?
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Marcao kaç maç ceza alacak?

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Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor-Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Marcao kaç maç ceza alacak?

Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında kavga çıktı. Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede, futbol sahalarında ender görülecek bir olay yaşandı. Galatasaray'da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu sert bir tartışma yaşarken, Brezilyalı oyuncu takım arkadaşına önce kafa sonra da yumruk attı.Marcao kaç maç ceza alacak?

MARCAO KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Yönetmelikte yer alan ifadelerşu şekilde: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MADDE 43 – KURAL DIŞI HAREKETLER

Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MADDE 44 – SALDIRI

(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 20.000.- TL'den 70.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL'den 30.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 8.500.-TL'den 15.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 65.000. TL'den 275.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 35.000.- TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.000.-TL'den 50.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL'den 35.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.

MADDE 45 – KAVGA

Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen

(a) Futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 60 ila 200 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 26.000.-TL'den 130.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 13.000.- TL'den 60.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 8.500.-TL'den 26.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 5.000.-TL'den 13.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.

Marcao kaç maç ceza alacak?
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