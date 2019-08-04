Marcao: İyi bir maç çıkardık





Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Marcao, açıklamalarda bulundu. Güzel bir hazırlık karşılaşması olduğunu dile getiren Marcao, "Taraftarlarla buluştuğumuz için mutluyum. Taraftarla kendi evimizde oynadığımızda neler yapacağımızı daha önce gösterdik. İyi bir maç çıkardık" dedi.

"İYİ YOLDAYIZ DAHA İYİ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Maçın büyük bir bölümünde daha iyi oynadıklarını kaydeden Marcao, "Fernando Portekizce konuşan arkadaşımızdı. Seri geldi oda Portekizce konuşuyor. Bu büyük bir avantaj dil açısından. Diğer taraftan bence bugün iyi bir performans gösterdi. Kaliteli bir oyuncu. Takım olarak kamptan yeni geldiğimiz için performans açısından sıkıntılar olabiliyor. İkinci yarı bu yüzden pozisyonlar verdik. İyi yoldayız daha iyi olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul