Marcao ile Kerem Aktürkoğlu barıştı
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Marcao ile Kerem Aktürkoğlu barıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray'da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, antrenman öncesi el sıkışıp birbirine sarılarak arkadaşlarının önünde barıştı.

Galatasaray'da Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, antrenman öncesi el sıkışıp birbirine sarılarak arkadaşlarının önünde barıştı.

Giresunspor-Galatasaray maçında Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve kırmızı kart görmüştü. İkili bu akşam yapılan antrenman öncesi takım arkadaşlarının önünde el sıkışarak barıştı.

Marcao, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Çok pişmanım. Hiç istemediğim bir davranışı gösterdim. Başta Kerem kardeşimden, bütün takım arkadaşlarımdan, Fatih hocamdan ve tüm teknik ekipten özür diliyorum. Hiç tasvip etmediğim bir hareketti. Olmaması gereken bir hareketti. Yüzde yüz ben suçluyum. Bu çok ortada. O yüzden bir kez daha herkesin önünde Kerem kardeşimden özür dilemek istiyorum" dedi.

İkili el sıkışıp birbirine sarıldığı sırada oyuncular da iki futbolcuyu alkışladı.

-İHA-

Marcao ile Kerem Aktürkoğlu barıştı
Marcao ile Kerem Aktürkoğlu barıştı
Marcao ile Kerem Aktürkoğlu barıştı
Marcao ile Kerem Aktürkoğlu barıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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