Marcao: Hocamız bizi her zamanki gibi iyi hazırladı

FATİH, İSTANBUL (DHA) -

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, "İyi defans yaptığımız zaman, rakibimize fazla şans vermediğimiz zaman, mutlaka golü bulacağımızı düşünüyorum" dedi.

Uefa Avrupa Ligi E Grubu'nun 4'üncü haftasında yarın Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek olan Galatasaray'da Brezilyalı savunmacı Marcao, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Futbolun bir dili olduğunu düşünmüyorum. Dili ortak. Çok fazla farklı diller yok. Sol bekimiz İspanyolca konuşuyor, Muslera da konuşuyor, ben de anlıyorum. Nelsson ile İngilizce olarak anlaşabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bence futbolun bir dili yok."

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri

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