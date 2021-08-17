Marcao: Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum
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Marcao: Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum

Marcao: Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

"Benden vazgeçmenizi, beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim""Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil""Başta Kerem olmak üzere hepinizden çok çok özür diliyorum"İSTANBUL, - Galatasaraylı futbolcu Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile dün yaşadığı olayla ilgili olarak,...

"Benden vazgeçmenizi, beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim"

"Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil"

"Başta Kerem olmak üzere hepinizden çok çok özür diliyorum"

İSTANBUL, - Galatasaraylı futbolcu Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile dün yaşadığı olayla ilgili olarak, "Hakkımda verilecek tüm kararlara da saygı duyuyorum. Ancak sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın çünkü onlar da bunu hak etmiyor. Hepinizden başta Kerem olmak üzere çok çok özür diliyorum" dedi.

Dün akşam oynanan GZT Giresunspor - Galatasaray mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu'na kafa atan ve ardından yumruk savuran Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu, yaşananlarla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Kişisel sosyal medya hesabından bir video paylaşan deneyimli oyuncu, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu vurguladı. Kerem Aktürkoğlu'ndan ve ailesinden özür dileyen Marcao, hakkında verilecek tüm kararlara saygı duyduğunu ifade etti.

"BENDEN VAZGEÇMENİZİ, BENİ ARTIK İSTEMİYOR OLMANIZI ANLAYABİLİRİM"Haklı olduğunu düşündüğü bir pozisyonda öfkesine yenik düştüğünü ifade eden Marcao, "Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve belki bu yüzden beni affetmeyecek Galatasaraylılar olacağını biliyorum. Biliyorum, diyorum çünkü bu kulübün taraftarını yakından tanıyorum. O nedenle asıl acısını çektiğim, kırmızı kart, maç oynamama, idari ve maddi cezalardan çok bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor olan bu duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu çok ağırıma gidiyor çünkü ben Galatasaray'a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor durumda olan bir gençtim. Eğer beni sahiplenip bana emek vermeseydiniz belki de kaybolabilirdim. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak da canını acıtıyor. Futbolun mahremiyeti içerisinde pek çok şey yaşar, çoğunu kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm" diye konuştu."BU KONUNUN BEDELİNİ BEN ÖDEMELİYİM, EŞİM VE ÇOCUKLARIM DEĞİL"

Hakkında verilecek tüm kararlara saygı duyduğunu belirten Brezilyalı stoper, "Sizler gibi ben de bir insanım. İnsana dair tüm duyguları aynı anda yaşayıp iyi bir örnek de oluşturamadım. Bu nedenle ailesi için yaşayan bir evlat olarak öncelikle Kerem'in anne ve babasından onların ellerini öperek af diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den dünkü davranışımdan ötürü çok çok özür diliyorum. Bana güvenen, bana yatırım yapan, eleştiren ve destek veren başta Fatih Terim hocam olmak üzere tüm hocalarımdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve çok çok değer verdiğim Galatasaray taraftarından çok özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi, beni artık istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara da saygı duyuyorum. Ancak sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın çünkü onlar da bunu hak etmiyor. Hepinizden başta Kerem olmak üzere çok çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı..


Marcao: Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum
Marcao: Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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