Marcao gönderilecek mi? Marcao Ceza aldı mı?

Galatasaray'da Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao'nun cezası netleşiyor. Peki, Marcao Ceza aldı mı? Marcao gönderilecek mi?

Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendiği mücadeleye Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı damga vurdu. Yaşananlardan sonra sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamayla Kerem'den özür dileyen Marcao için sarı-kırmızılı kulübün verdiği ceza belli oldu. Ceza aldı mı? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MARCAO GÖNDERİLECEK Mİ?

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim yıllık 1 milyon 200 bin Euro kazanan Brezilyalı oyuncuya maaşının onda biri olan 120 bin euro para cezası vermeyi planlıyor. Savunması alınan Marcao yaptığı hareketten çok pişman olduğunu söyledi. Brezilyalı savunmacıya, İtalya Serie A'dan bir kulübünün 12 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi. Galatasaray yönetimi teklifi değerlendirirken teknik direktör Fatih Terim ise kararsız. Marcao'ya kızgın olan Terim bir süre bekleme kararı aldı. Ancak Marcao'nun satılma ihtimali oldukça yüksek.