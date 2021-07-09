Marcao: Galatasaray olarak hedefimiz en yukarıda olabilmek
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Marcao: Galatasaray olarak hedefimiz en yukarıda olabilmek

Marcao: Galatasaray olarak hedefimiz en yukarıda olabilmek
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Marcao, "Her sezon, bir öncekinden daha zor geçiyor.

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Marcao, "Her sezon, bir öncekinden daha zor geçiyor. Avrupa kupası maçımız var, Türkiye Ligi var. Bunlara hazırlanmamız gerekiyor. Galatasaray olarak her zaman hedefimiz, en yukarıda olabilmek" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, akşam saatlerindeki idmanı taraftarlarına açık gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı oyuncusu Marcao, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ZOR BİR SEZON BİZİ BEKLİYOR"Önümüzdeki sezonun zor geçeceğini söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Antrenmanlara en iyi şekilde başladık. Zor bir sezon bizi bekliyor. Her sezon, bir öncekinden daha zor geçiyor. Avrupa kupası maçımız var, Türkiye Ligi var. Bunlara hazırlanmamız gerekiyor. Galatasaray olarak hedefimiz her zaman en yukarıda olabilmek. Çalışmalarımıza en iyi şekilde başladık" diye konuştu. "PSV KARŞISINDA AKILLI OYNAMAMIZ GEREKİYOR"PSV maçında akıllı oynamaları gerektiğini hatırlatan Marcao, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Hollanda ekibi güçlü bir takım. Biz de güçlü bir takımız, oralarda olmayı hedefleyen bir takımız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz.  2 maç oynayacağız, akıllı oynamamız gerekiyor. İlk maç deplasmanda, oradan en iyi şekilde ayrılıp kendi sahamızda güzel bir sonuç alıp bir üst tura geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Brezilyalı oyuncu sezonu erken açmanın avantaj olabileceğini vurgulayarak, "Bence bu bir avantaj olabilir. Yeteri kadar dinlendik. Sezonu rakibimizden önce açmamız, onlardan önce form tutmamızı ve lige iyi başlamamızı da sağlayacaktır. Ben bir problem olacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk

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