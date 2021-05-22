Marcao'dan Fatih Terim'e teşekkür
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Marcao'dan Fatih Terim'e teşekkür

Marcao'dan Fatih Terim'e teşekkür
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın 2024 yılına kadar sözleşmesini uzattığı Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teknik direktör Fatih Terim'e bugüne kadarki destekleri için teşekkür etti.

Galatasaray'ın 2024 yılına kadar sözleşmesini uzattığı Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teknik direktör Fatih Terim'e bugüne kadarki destekleri için teşekkür etti.

Mesajında Fatih Terim ile fotoğrafına yer veren 24 yaşındaki Brezilyalı stoper şu ifadeleri kullandı:

"Bana kimse inanmazken siz bana inandınız, iyi günümde kötü günümde benimleydiniz ve beni hep desteklediniz. Bana öğrettiğiniz her şey için çok teşekkürler Hocam..."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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