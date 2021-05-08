Marcao dalya yaptı
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Marcao dalya yaptı

Marcao dalya yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, Beşiktaş derbisiyle sarı-kırmızılı formayı 100. kez giydi.

Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, Beşiktaş derbisiyle sarı-kırmızılı formayı 100. kez giydi.

Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Marcao için ayrı bir önemi oldu. Mücadeleye 11'de başlayan 24 yaşındaki defans oyuncusu sarı-kırmızılı formayı 100. kez giydi.

2019 yılının ocak ayında Portekiz'in Chaves takımından 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Marcao, Galatasaray'da 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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