Marcao cezası belli oldu mu? Marcao ne ceza aldı? Marcao kaç maç ceza aldı? Marcao kaç maç ceza alır? Galatasaray'dan Marcao ceza açıklaması!

Marcao ne ceza aldı? Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafasıyla ardından yumruğuyla müdahale etmesinin ardından kırmızı kart gören ve 17 Ağustos günü özür videosu yayınlayan Marcao'nun cezası belli oldu. Peki, Marcao cezası belli oldu mu? Marcao ne ceza aldı? Marcao kaç maç ceza aldı? Marcao kaç maç ceza alacak? Marcao kaç maç ceza aldı?

Spor Toto Süper Lig mücadelesi ilk maçında Giresunspor ile Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafasıyla ardından yumruğuyla müdahale etmesinin ardından kırmızı kart gören Marcao ile ilgili bilgiler futbolseverler tarafından merak edilmekte. Vatandaşlar internette en çok "Marcao cezası belli oldu mu? Marcao ne ceza aldı? Marcao kaç maç ceza aldı?" sorularını aratmakta. Geçen sürenin ardından Galatasaray Yönetimi Marcao hakkındaki kararını verdi.

MARCAO NE CEZA ALDI?

Galatasaray'dan açıklama geldi. Galatasaray yayınladığı duyuruyla "Yönetim Kurulu olacak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız. 2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuz savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir." şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Bu açıklamaya göre Marcao geçici olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kesin ceza ise oyuncunun yapacağı savunma sonrası verilecektir.

Galatasaray'dan Marcao açıklaması!

MARCAO KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Marcao Galatasaray Kulübü'nün yanı sıra yaptığı hareket dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 'PFDK'dan da ceza alacak. Yaptığı hareket dolayısıyla Marcao en az 3 maç ceza alacak. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir. Madde 44 şöyle: "Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir." Nihai karar ise PFDK'nın yapacağı açıklama sonrası verilecek.

MARCAO AVRUPA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Marcao, Galatasaray Spor Kulübü tarafından kadro dışı bıraktı. Bu karar sonrası Marcao'nun UEFA Avrupa Ligi mücadelesi Randers maçında oynaması beklenmiyor.

MARCAO'NUN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Marcao'nun yaptığı hareket sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ve önümüzdeki hafta ligde maça çıkamayacak. Peki, Marcao'nun yerine kim oynayacak?

Galatasaray'da Marcao'nun yerine UEFA Avrupa Ligi'nde Randers mücadelesinde Alparslan Öztürk'ün Luyindama'nın defanstaki partneri olması bekleniyor. Avrupa Ligi kadrosuna kaydedilmeyen Nelsson, hazır olması halinde Spor Toto Süper Lig maçında forma giyebilecek.

MARCAO KEREM AKTÜRKOĞLU ARASINDA NE OLMUŞTU?

Giresunspor, Galatasaray mücadelesinin 61. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile tartışan Marcao, Kerem Aktürkoğlu'nun kendisine 'sus' işareti yapmasının ardından üzerine yürüdü ve önce kafasıyla, ardından 2 kez yumruğuyla müdahalede bulundu. Olay Galatasaraylı futbolcuların araya girmesiyle yatıştırılmaya çalışıldı. Bu hareketi sonrası "VAR"dan olayı izleyen hakem tarafından kırmızı kart gören Marcao ve takımını 10 kişi bıraktı. Marcao'nun daha önce o zaman Ümit Milli Takım forması giyen Halil Dervişoğlu'na tokat attığı iddia edilmişti. Halil Dervişoğlu devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak transfer olmuştu.