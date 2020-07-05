Marcao 3 maç sonra sahada Galatasaray'da sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Marcao, 3 maç sonra Trabzonspor maçıyla birlikte formasına kavuştu.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Marcao, 3 maç sonra Trabzonspor maçıyla birlikte formasına kavuştu.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, haziran ayı başında antrenmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarında forma giymemişti. Hafta içi takımla çalışmalarına başlayan Marcao, Trabzonspor müsabakasıyla birlikte formasına kavuştu. 24 yaşındaki futbolcu, mücadeleye 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Marcao, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon Süper Lig'de 24, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa'da 1 olmak üzere toplam 35 resmi müsabakada süre aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA