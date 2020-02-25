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Marcao, 20 yıl sonra gelen galibiyetin tarihini dövme yaptırdı

Galatasaraylı futbolcu Marcao, 20 yıl sonra gelen Kadıköy derbi galibiyetini dövme yaptırdı.

25.02.2020 17:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:45
Marcao, 20 yıl sonra gelen galibiyetin tarihini dövme yaptırdı

Galatasaraylı futbolcu Marcao, 20 yıl sonra gelen derbi galibiyetini dövme yaptırdı.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık hasreti sonlandıran Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, bu galibiyeti ölümsüzleştirdi. Brezilyalı futbolcu, Kadıköy galibiyetinin tarihi olan 23 Şubat 2020 tarihini dövme yaptırdı. Dövmenin yapılış anlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Marcao'nun bu paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Marcao'nun paylaşımı


Kaynak: DHA

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