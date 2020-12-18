Marca gazetesi: "Fenerbahçe: bir şampiyonun gün batımı"
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Marca gazetesi: "Fenerbahçe: bir şampiyonun gün batımı"

18.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:58
Marca gazetesi:

İspanyol spor gazetesi Marca'da, Fenerbahçe Beko basketbol takımının THY Avrupa Ligi'ndeki kötü gidişatına vurgu yapılarak, son olarak Zalgiris deplasmanında aldığı farklı yenilgi ile "dibe vurduğu" yazıldı.

İspanyol spor gazetesi Marca'da, Fenerbahçe Beko basketbol takımının THY Avrupa Ligi'ndeki kötü gidişatına vurgu yapılarak, son olarak Zalgiris deplasmanında aldığı farklı yenilgi ile "dibe vurduğu" yazıldı.

"Fenerbahçe: bir şampiyonun gün batımı" başlığıyla bir analiz haber yayımlayan Marca, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şimdiye kadarki 5 galibiyet, 10 mağlubiyetli performansıyla play-off'lara kalmaktan her hafta uzaklaştığını kaydetti.

Yapılan yorumda, "Çok uzak değil kısa bir zamana kadar Fenerbahçe, Avrupa'ya hükmediyordu. Art arda üç final ve bir şampiyonluk ile bu turnuvada büyük bir üstünlülk kurdu ve Avrupa basketbolunun elitleri arasına girdi. Şimdi ise, 2017'de şampiyon olan, Avrupa Ligi'nin tozunu attıran takımla aynı olduğuna inanmak zor görünüyor." denildi.

Sarı lacivertli takımın yaz döneminde yaptığı köklü değişikliklerin ardından "kimsenin ondan ligde hakimiyet kurmasını beklemediğini ancak durumun beklenenden çok daha aşırı olduğunu" kaydeden İspanyol gazetesi, "Fenerbahçe'nin dibe vurduğu, 37 sayı farklı Zalgiris yenilgisinin ciddi sonuçları olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Gigi Datome ve Kostas Slouskas'ın ayrılması takımda büyük eksiklik oluştursa da en büyük zararın başantrenör Zeljko Obradoviç'in ayrılması olduğunu ileri süren Marca, Fenerbahçe'nin başına geçen Igor Kokoskov'un NBA kariyerinin ardından Avrupa'ya dönenler için "korkulan gerçeğin bir kanıtı" olduğunu savundu.

Analizin sonunda Fenerbahçe'nin sakatlıklar ve Kokoskov'un sistemine uyum sağlama sorunundan "bir karikatür haline geldiği" yorumu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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