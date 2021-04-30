Marc Marquez, MotoGP İspanya GP'sinde zafer için piste çıkıyor
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Marc Marquez, MotoGP İspanya GP'sinde zafer için piste çıkıyor

Marc Marquez, MotoGP İspanya GP'sinde zafer için piste çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin dördüncü yarışı İspanya'da koşulacak.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin dördüncü yarışı İspanya'da koşulacak. Jerez Pisti'nde yapılacak yarışta gözler Red Bull sporcusu Marc Marquez'in üzerinde olacak. Yaklaşık 1 yıl aradan sonra Portekiz'de grid'e dönen Red Bull sporcusu Marquez, Jerez Pisti'nde yeniden podyumun en üst basamağına çıkmak istiyor. Deniz Öncü de İspanya'da Moto3 kategorisinde birincilik arayacak.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 sezonunda heyecan İspanya'ya taşınıyor. MotoGP takviminin 4. yarışında pilotlar Jerez Pisti'nde birincilik için mücadele edecek. 4.4 kilometrelik pistte 25 tur üzerinden gerçekleşecek yarışta gözler sakatlığı sonrasında Portekiz'le birlikte yarışlara dönen Red Bull sporcusu Marc Marquez'in üzerinde olacak.

Sonuncusu 2019'da olmak üzere 6 kez MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Marc Marquez, 2020 MotoGP takviminin açılış yarışı olan İspanya GP'sinde kaza geçirerek sağ kolunu kırmıştı. Bu nedenle 2020 sezonunu yarışamadan geçiren Marquez, bu sezon da ilk iki yarışı kaçırmıştı. 2021 MotoGP takviminin 3. yarışıyla birlikte yeniden grid'deki yerini alan başarılı pilotun birincilik arayacağı İspanya GP'si TSİ 15.00'te başlayacak.

Deniz Öncü Moto3'te ilk birinciliğini arıyor

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, Moto3'teki ilk birinciliğine İspanya'da ulaşmaya çalışacak. 17 yaşındaki Red Bull Sporcusu Deniz Öncü Moto3 takviminin 4. yarışında Jerez Pisti'nde mücadele edecek. Red Bull KTM Tech3 takımıyla mücadele eden Deniz Öncü'nün yarışı TSİ 12.00'de başlayacak. - İSTANBUL

Marc Marquez, MotoGP İspanya GP'sinde zafer için piste çıkıyor
Marc Marquez, MotoGP İspanya GP'sinde zafer için piste çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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