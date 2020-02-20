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Marc Marquez 2024 sonuna kadar Repsol Honda'da

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'nin son şampiyonu Marc Marquez, Repsol Honda takımıyla sözleşmesini 2024 sezonu sonuna kadar yeniledi.

20.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:38
Marc Marquez 2024 sonuna kadar Repsol Honda'da

yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'nin son şampiyonu Marc Marquez, Repsol takımıyla sözleşmesini 2024 sezonu sonuna kadar yeniledi.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, kontratı 2020 sonunda bitecek 27 yaşındaki İspanyol ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

2013'te adım attığı MotoGP'de 6 şampiyonluğu bulunan Marquez'in, katıldığı 127 yarışta 56'sı birincilik olmak üzere 95 podyumu ve 62 "pole pozisyonu" bulunuyor.

Kaynak: AA
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