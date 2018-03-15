Marble Fuarı'na Doğru

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri AŞ (İZFAŞ) Genel Müdürü Zeliha Gül Şener, bu yıl 24'üncü kez düzenlenecek İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı-MARBLE'a 220'si yabancı olmak üzere bin 143 firmanın katılacağını, organizasyona iştirak edecek ülke sayısının da 35'e çıktığını söyledi.

Şener, Fuarİzmir'de düzenlenen basın toplantısında, geçen yıl 139 bin metrekarelik alanda açılan fuarın bu yıl 150 bin metrekarelik alanda gerçekleştirileceğini bildirdi.

MARBLE'ın dünyanın en büyük 3 mermer fuarından biri olduğuna işaret eden Şener, organizasyon kapsamında bir holü "uluslararası hol" ilan ettiklerini dile getirdi.

Fuara daha fazla ülkeden katılım olmasını sağlamak amacıyla yurt dışında ziyaretlerde bulunduklarını anlatan Şener, sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası İzmir'e yönelimin arttığını söyledi.

"Bin 500 blok sergilenecek"

Şener, fuar kapsamında doğal taştan katma değeri yüksek ürünler üretmek için toplantılar yapılacağını belirterek, "Dünyanın en büyük blok sergi alanına sahip fuarımızda bu yıl bin 500 blok mermer sergilenecek. Bununla birlikte Türkiye'nin en ağır ve en büyük fuarı konumundayız." dedi.

Katılımcı firmaların Ekonomi Bakanlığından destek aldığını hatırlatan Şener, şunları kaydetti:

"Bu yıl 24'üncü kez kapılarını açan fuarımızda bin 143 katılımcı olacak. Bunların 220'si yabancı. Katılımcı ülke sayısı da 35'e çıktı. Çin, Hindistan, Brezilya, Afganistan ve İran milli katılım organizasyonu düzenleyecek. Ayrıca dünyanın birçok ülkesinden mermer birlikleri de katılım sağlayarak sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunacak."

Şener'in konuşmasının ardından fuara getirilen ilk mermer blok sergi alanına indirildi.

28 Mart'ta açılacak fuar, 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.