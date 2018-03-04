Marble Fuarı'na Doğru

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı - MARBLE'ın her geçen yıl büyüyerek ilerlediğini söyledi.

Kaya, yaptığı açıklamada bu sene 28 - 31 Mart tarihlerinde Fuar İzmir'de düzenlenecek fuardan oldukça umutlu olduklarını ifade etti.

İtalya Verona'da düzenlenen Marmomacc Mermer Fuarı'nın Avrupa'daki kriz sonrasında geriye gittiğini, bu fuarın yerini İzmir'in aldığını kaydeden Kaya, açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Her yıl yükselen bir MARBLE Fuarı var. 24 yıllık tarihe sahip fuarı, Fuarİzmir'de bu yıl 4'üncü kez düzenleyeceğiz. Yeni fuar alanının fuarın büyümesine önemli bir katkısı oldu. Bu sene özellikle blok ürünlerde ciddi bir hamle yapacağız. Umudumuz da beklentimiz de bu yıl çok yüksek.

Avrupa'da uzun süren ekonomik krizle birlikte İtalya'daki Marmomacc Verona Fuarı, ciddi anlamda yavaşladı. MARBLE ise ön almaya başladı. Bu işin terazisi yok ancak biz MARBLE'a dünyanın ikinci fuarı derken çok da abartmıyoruz. Bütün yüreğimizle inanıyoruz."