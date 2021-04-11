Maratonİzmir tarihe geçti
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Maratonİzmir tarihe geçti

İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Haberler | Spor

- Maratonİzmir tarihe geçti Türkiye'de bugüne kadar koşulan en iyi derece elde edildi Maratonİzmir'de renkli görüntüler Uluslararası Maratonİzmir'in ikincisinde erkekler 42 kilometrede yarışan Etiyopyalı Tsegaye Getachew'in 2.09.

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- Maratonİzmir tarihe geçti

Türkiye'de bugüne kadar koşulan en iyi derece elde edildi

Maratonİzmir'de renkli görüntüler

İZMİR - Uluslararası Maratonİzmir'in ikincisinde erkekler 42 kilometrede yarışan Etiyopyalı Tsegaye Getachew'in 2.09.35'lik derecesi, Türkiye'de bugüne kadar koşulan en iyi süre olarak kayıtlara geçti. Bu da İzmir'deki parkurun avantajını ortaya çıkarırken gelecek yıllarda uluslararası rekorların da müjdecisi oldu.

İzmir tarihinin ilk uluslararası maratonu Maratonİzmir'in ikincisi bugün koşuldu ve 42 kilometre 195 metrelik yarışta birinciliği erkeklerde Etiyopyalı Tsegaye Getachew, 2.09.35'lik müthiş derecesiyle elde etti. Tsegaye Getachew bu performansıyla Türkiye sınırları içinde erkeklerde bugüne kadar koşulan en iyi maraton derecesini elde etti. Böylelikle Maratonİzmir henüz ikinci yılında Türkiye'de en iyi derecenin koşulduğu maraton olarak tarihe geçti. 42 kilometre erkeklerde Etiyopyalı Balew Yihunie 2.09.38 ile ikinci, Kenyalı Edwin Kipngetich ise 2.09.41 ile üçüncülüğü elde etti. Yihunie ve Kipngetich'in dereceleri de en iyi ilk üç içerisinde gösterildi. Böylelikle Matonİzmir'in parkur avantajı ve önümüzdeki dönemde uluslararası düzeydeki rekorlar için uygun bir yarış olduğu ortaya çıktı.

Kadınlarda zafer Kenyalı Moges'in

Kadınlarda Kenyalı Betelhem Moges 2.25.25 ile finiş çizgisini ilk geçen atlet olurken, aynı ülkeden Letebrhan Haylay Gebreslasea 2.26.21 ile ikinci, Kenyalı Judith Jeptum Korir 2.26.52 ile üçüncülüğü ede etti. Kadın atlet Dilan Atak ise 2.50.18 ile kendisine sekizinci sırada yer buldu.

İzmirli Ufuk Arda'nın büyük başarısı

Erkekler 42 kilometrede Türk atletler arasındaki en iyi dereceyi İzmir Büyükşehir Belediyesporlu atlet Ufuk Arda, 2.25.39 ile 15. olarak yaptı. 1987 doğumlu sporcu, Kenya ve Etiyopyalı atletlerin müthiş çekişmesine sahne olan dev yarışta güçlü rakiplerin arasından sıyrılarak çok önemli bir aşarı elde etti.

311 sporcu

Maratonİzmir'de 42 kilometrenin startı 311 sporcu ile Şair Eşref Bulvarı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu tarafından verildi. Atletler Alsancak Garı önünden Altınyol'a çıkıp sahili takiben Bostanlı İskele'den ilk dönüşü gerçekleştirdi. Koşucular, bu ilk dönüşün ardından aynı parkuru takip ederek bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İzmir Marina'da ikinci dönüşü yaptı ve İzmir tarihinin ikinci maratonu, başladığı yer Lozan Meydanı'nda sona erdi.

Tanıdık isimler start aldı

Maratonİzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten, Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Milliyet Ege Bölge Temsilcisi Engin Uğur Ağır ile TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş da koştu.

10 kilometrede büyük heyecan

Startı yine Özüslu tarafından verilen 10 kilometre yarışında ilk üç erkeklerde Kenyalı Roncer Kipkorir ve David Chemweno ve Etiyopyalı Fateme Alem Regasa arasında paylaşıldı. Kadınlarda sıralama Kenyalı Stela Rutto, Daisyh Jeptoo Kimeli ve ülkemizden Burcu Subatan şeklinde oluştu. 10 kilometre yarışı yine İZFAŞ önünden verildi, atletler Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay Durağı'ndan dönüş yaparak başlangıç noktasına geldi ve 10 kilometreyi tamamladı.

Renkli görüntüler ortaya çıktı

Maratonİzmir'e çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Farklı yaş gruplarından koşucular, renkli görüntüler oluşturdu. "Sürdürülebilir bir dünya" temasıyla başlayan maratonda renkli kıyafetler giyen kadınlar, zeytin dalı ile maratona katılan koşucu, bebeği ile koşan bir baba ve bedensel engelli Okan Aracagök'ün iple antrenörü Mert Onaran'a bağlanarak koşması dikkat çekti. Maratonİzmir'in finalinde, Kültürpark'ta ödül töreni düzenlenerek dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Maratonİzmir tarihe geçti
Maratonİzmir tarihe geçti
Maratonİzmir tarihe geçti
Maratonİzmir tarihe geçti
Maratonİzmir tarihe geçti
Maratonİzmir tarihe geçti
Maratonİzmir tarihe geçti
Maratonİzmir tarihe geçti
Maratonİzmir tarihe geçti
Maratonİzmir tarihe geçti
Maratonİzmir tarihe geçti
Maratonİzmir tarihe geçti
Maratonİzmir tarihe geçti
Maratonİzmir tarihe geçti
Maratonİzmir tarihe geçti
Maratonİzmir tarihe geçti
Maratonİzmir tarihe geçti
Maratonİzmir tarihe geçti
Maratonİzmir tarihe geçti
Maratonİzmir tarihe geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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