İSTANBUL (İHA) - Maratondan renkli görüntüler: Boğaza karşı çay simit keyfi yaptılar

İSTANBUL - 43. İstanbul Maratonu'na katılan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde manzaraya karşı çay, simit keyfi yaptı.

43. İstanbul Maratonu, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen bazı vatandaşlar, çay, simit eşliğinde boğaza karşı keyif yaparken, vatandaşların bazılarının ise manzara eşliğinde kahvaltı yaptığı görüldü.

Manzaraya karşı simit yiyen Hasan Doğru isimli bir vatandaş, "Bu altıncı gelişim. Bu manzarayı, bu ortamı seviyorum. Her türlü insan mevcut burada. Bir anda yanından doğum günü kutlaması çıkıyor. veya birileri halay çekiyor. Herhangi bir sivil toplumu temsil eden kuruluşlar olabiliyor. İstanbul'u temsil eden bir yer burası. Heyecanı, karmaşası burada mevcut. Çocuklar, yaşlılar burada. Herkes bir burada, herkes aynı yolda yürüyor. Ben seviyorum burayı, herkese de buraya gelmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Boğaz manzarası eşliğinde çay simit keyfi yapan Aynur Nuray ise, "Burdur Bucak'tan geldik maratona katılmak için. 2 sene önce gelmiştik, şimdi tekrar geldik. O zaman da çok güzeldi. Şimdi hava kapalı ama İstanbul'un manzarası çok güzel" dedi.