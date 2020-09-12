Son dakika haberi: ERZURUM MARATONCU TUBAY: KORONAVİRÜS BENİ BİLE PERİŞAN ETTİ Son dakika gündem haberine göre ERZURUM'da, 2021 Olimpiyat hazırlık kampına katılan milli atlet Tubay Erdal (24) koronavirüse yakalandı.

ERZURUM'da, 2021 Olimpiyat hazırlık kampına katılan milli atlet Tubay Erdal (24) koronavirüse yakalandı. Kamp yaptıkları otelde 14 gün karantinada kalan Erdal iyileştikten hemen sonra antrenmanlara başladı. Çok kötü günler geçirdiğini belirten Erdal, "Yarışlarda 42, antrenmanlarda ise en az hiç durmadan 30 kilometre koşuyorum. Sporcuyuz, bağışıklığımız güçlü yakalansak bile bizi etkilemez diyorduk. Öyle değilmiş, perişan etti. Koronavirüse karşı kimse ne gençliğine ne de sporculuğuna güvenmesin" dedi.

ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN KEŞFEDİLDİ

Erzurum'un Karayazı ilçesinde Feride-Celal çiftinin 4'ü kız, 4'ü erkek olmak üzere 8 çocuğundan 7'incisi olan Tubay Erdal sporla 14 yaşında tanıştı. İlçede düzenlenen bir sosyal proje kapsamında yaptığı koşu ile öğretmenleri tarafından keşfedildi. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen Erzurum'a getirilerek Spor Lisesi'nde yatılı okutulan Erdal, daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Lisesi'ni tamamladı. Öğretmenlik ataması bekleyen Erdal, bu arada antrenörlük bölümüne başvurdu. Hem okuyup, hem de atletizmde büyük başarılara imza atan Tubay Erdal, 2013 dünya gençler şampiyonasında üçüncü. Polonya 2016 Amsterdam'da takım halinde Avrupa üçüncüsü. Balkan iki ve üçüncüsü ile birçok kez Türkiye şampiyonluğu elde etti. Hedefinin ülkemizi olimpiyatta temsil edip bir kadının neler yapabileceğine imza atmak olduğunu belirten Erdal şunları söyledi:

NE GENÇLİĞİNİZE NE DE SPORCULUĞUNUZA GÜVENMEYİN

"Kampta Olimpiyatlara sıkı bir şekilde çalışıyorduk. Ama nasıl oldu bilmiyorum cuma günü sabah uyandığımda hiç halim yoktu. Kahvaltıya indiğimde güçlükle yürüyordum. Arkadaşlarımın yanına geldiğimde bayılmışım. Sonra yapılan muayenelerimde bir şey çıkmadı. Ancak alınan test sonucum pozitifti. Hemen kaldığım otelin odasında 14 gün karantinaya alındım. Karantina sürecim ağır geçti. Her tarafım ağrıyordu, mide bulantısı, halsizlik ve tansiyon düşüklüğü günlerce sürdü. Uyuyamıyordum, boğazım koruyordu ve ateşim oluyordu. Başta federasyon başkanımız olmak üzere antrenör, kamp müdürü ve otel müdürü benimle çok yakından ilgilendi. Onların büyük desteği ile ağlarımı unutup kendimi toparlamaya çalıştım. En kötüsü insanın nefesi tıkanıyor. Hava gelsin diye odamın camı hep açıktı. Yarışlarda 42, antrenmanlarda ise en az hiç durmadan 30 kilometre koşuyorum. Sporcuyuz, bağışıklığımız güçlü yakalansak bile bizi etkilemez diyorduk. Öyle değilmiş, perişan etti. Koronavirüse karşı kimse ne gençliğine ne de sporculuğuna güvenmesin. Beni böyle yaptıysa başkalarına ne yapar düşünmek bile istemiyorum. Kampta olduğumuz için sürekli maske takıyor, sosyal mesafe ve hijyene çok önem veriyorduk. Belki de koşarken maske takmadığımız için yakalandık. Çok şükür bu hastalığı yendim ve kampa kaldığım yerden devam ediyorum. Bu hastalık yüzünden bazen antrenmanlarda zorlandığım oluyor. İstanbul'da 20 Eylül'de 20 Eylül'de yapılan Uluslararası Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na katılamadım. Ama 8 Kasım'da İstanbul'da, 20 Nisan'da da Almanya'daki maraton yarışlarına kendimi toparlayarak katılacağım."

SPORCU OLMASAN ANNE OLURDUM

Spora başlamasıyla hayatının değiştiğini anlatan Kasımpaşa Spor Kulübü'nün sporcusu Tubay Erdal, 2011 yılında milli olduktan sonra dünyanın birçok ülkesini gördüğünü söyledi. Köyündeki kız çocuklarının okutulmadığı için 14- 15 yaşlarında evlendirildiğini vurgulayan Erdal, "Bende sporla tanışmasam küçük yaşta evlendirilip şimdi çocuklarım vardı. Köydeki akranlarımın çoğu evli ve çocukları var. İyi ki okumuşum ve sporcu olmuşum. Bütün kızlar okutulmalı, spor yapmalı ve kendi ayaklarının üzerinde durabilmeli.

Kaynak: DHA