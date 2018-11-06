Maraton Coşkusu Spor Fuarında Başlayacak

Vodafone 40. İstanbul Maratonu heyecanı, Türkiye'nin en kapsamlı ve en çok ziyaretçi ağırlayan spor fuarı, Maraton ve Spor Fuarı'nda başlayacak.

Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 11 Kasım'da gerçekleştirilecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu heyecanı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk olarak Maraton ve Spor Fuarı'nda yaşanacak.

Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 8-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarda, ünlü spor markaları, spor federasyonları, yerli ve yabancı maratoncular, master kulüpler ile sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı belirtildi.

Fuarda "Gelenekten Geleceğe Spor" teması kapsamında, Ata sporlarına tekrar hayat veren Dünya Etnospor Konfederasyonu etkinlikleri ile digital çağın getirisi e-spor etkinliklerinin de ilk kez tek bir çatı altında bir araya geleceği bildirildi.

Milletlere mal olmuş oyunların yeniden canlanması, bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşması adına uluslararası düzeyde faaliyetler yürüten konfederasyon tarafından fuarda, Maraton ve Spor Fuarı katılımcılarına birçok spor dalı tanıtılırken, Kuşak Güreşi, Mas Güreşi, Mangala ve Aşık Oyunu gibi kategorilerde de birebir uygulamalı eğitimler verileceği duyuruldu. Ayrıca Okçular Vakfı tarafından verilecek okçuluk eğitiminin de fuarın geleneksel sporlar bölümünde yer alacağı kaydedildi.

Katılımcıların, teknoloji alanlarında oyun simülasyonları, drone yarışları, drone simülatörü, zayıflama ve spor aletlerinde yeni teknoloji ve trendleri deneme imkanı bulacağının belirtildiği açıklamada, "Türkiye'nin En Spor Fuarı etkinlikleri içerisinde Drone Kodlama Eğitimleri, 3 Boyutlu Tasarım, 3D Kalemle Yetenek Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi ve Tasarım Yarışmaları da ücretsiz yapılacak. Drone eğitimi için kayıtlar önceden alınacak, katılımcılar kayıt olmak için marathonexpo.istanbul adresini ziyaret ederek online kayıt olabilecekler." ifadeleri yer aldı.

Kurulacak alışveriş alanında, ünlü spor markalarının fuara özel indirimli ürün satışları da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, spor, girişimcilik ve teknolojiyi bir araya getiren, "Takımını Kur Fikrini Bul" sloganıyla düzenlenen Spor İstanbul Fikir Maratonu'nda (Ideathon) mobil uygulamalar, yapay zeka veya web platformları gibi araçları kullanarak geliştirilen özgün spor fikirlerinin de yarışacağı bilgisi yer aldı. Fikir Maratonu'na katılım koşulları ve ücretsiz online kayıtlar www.marathonexpo.istanbul adresinden yapılabilecek.

İstanbul Maraton'un 40. yılını kutlayacağı organizasyon öncesi, Maraton ve Spor Fuarı'nda kurulacak Maraton Müzesi ile katılımcıların maratonun 40 yıllık tarihinde gezintiye çıkma fırsatı da bulabileceği, maraton başlangıç ve bitiş noktalarının canlandırıldığı görseller önünde, maratonun da geçtiği yollardan olan İstanbul'un tarihi mekanlarının minyatürleri ile hatıra fotoğrafı çektirilebileceği aktarıldı.

Ünlü sporcularla söyleşilerin de gerçekleştirileceği fuarda, spor ve sağlık üzerine çeşitli eğitimler düzenlenecek.