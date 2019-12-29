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Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası tamamlandı

Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası ikinci gün yarışlarıyla sona erdi.

29.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:50
Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası tamamlandı

Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası ikinci gün yarışlarıyla sona erdi.

'in Menderes ilçesindeki Özdere sahilinde gerçekleşen şampiyonanın ikinci ve son gününde katılımcılar 3 bin metrede mücadele etti. Toplam 110 sporcunun yer aldığı organizasyonda genel klasmanda dereceye girenler şöyle:

Kadınlar 1500 metre: 1. Pınar Arpınar Avşar, 2. Hülya Çınar, 3. Berrak Irmak

Erkekler 1500 metre: 1. Ahmet Nakkaş, 2. Okan Ulaş, 3. Timuçin Gülaç

Kadınlar 3000 metre: 1. Özen Sanem Dilek, Eda Sayın, 3. Senem Ülker

Erkekler 3000 metre: 1. Mert Acun, 2. Kartal Sert, 3. Göksen Çınar

Kaynak: AA
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