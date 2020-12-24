Maraşlı yakında atv'de!
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Maraşlı yakında atv'de!

24.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:48

Maraşlı yakında atv'de!

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar rol alıyor.

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Maraşlı yakında atv'de!

Kaynak: DailyMotion.com

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