Maraşlı nerede çekiliyor? Hangi ilde, ilçede çekiliyor? Maraşlı dizisi Maraş'ta mı çekiliyor? Dizi çekimlerin nerede?

Ekranların sevilen dizisi Maraşlı'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Maraşlı hangi ülkede, hangi ilde çekiliyor? Maraşlı dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.