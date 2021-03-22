Maraşlı Melis İşiten kimdir? Maraşlı canlı izle! Maraşlı Dilşad kimdir?
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Maraşlı Melis İşiten kimdir? Maraşlı canlı izle! Maraşlı Dilşad kimdir?

22.03.2021 21:10 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:23
Maraşlı Melis İşiten kimdir? Maraşlı canlı izle! Maraşlı Dilşad kimdir?

Pazartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı Melis İşiten kimdir? Maraşlı canlı izle! Maraşlı Dilşad kimdir? ATV canlı kesintisiz izle!

Burak Deniz ve Alina Boz gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Maraşlı Melis İşiten kimdir? Maraşlı canlı izle! Maraşlı Dilşad kimdir?

MARAŞLI MELİS İŞİTEN KİM?

Oyuncu İşiten, 1992 yılında dünyaya geldi. Yedi Güzel Adam, Evli ve Öfkeli ile Reaksiyon adlı dizilerde rol alana başarılı isim, konservatuvar bölümünden mezun oldu. Yedi Güzel Adam dizisinde birlikte rol aldığı yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile tanışmış ve 2014 yılında Büyükada'daki Aya Nikola Otel'de düzenlenen sade bir tören ile evlenmişlerdir. Bu evliliğinden 2016 doğumlu Ada isminde bir kızı bulunuyor. Ancak çift 2019 yılında anlaşmalı şekilde evliliklerini noktaladı.

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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