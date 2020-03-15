Maraşlı Hüseyin'in "kanlı şiiri" Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi'ne kazandırıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Maraşlı Hüseyin'in "kanlı şiiri" Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi'ne kazandırıldı - Haberler
Gaziantep, Aralık, Kültür Sanat

Maraşlı Hüseyin'in "kanlı şiiri" Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi'ne kazandırıldı

Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde bulunan, Antep Savunması'nda şehit olan er Maraşlı Hüseyin'in kanıyla sulanan şiiri ve nişanlısı Emine'nin saçı, Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi'nde sergilenecek.

15.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:44
Maraşlı Hüseyin'in

Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde bulunan, Antep Savunması'nda şehit olan er Maraşlı Hüseyin'in kanıyla sulanan şiiri ve nişanlısı Emine'nin saçı, Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi'nde sergilenecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir süredir yürütülen çalışmaların ardından Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi, kıymetli bir evraka ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep Savunması'nda şehit olan er Maraşlı Hüseyin'in nişanlısı Emine'ye yazdığı şiir ve Emine'nin bir tutam saçı ile bunları enstitüye teslim eden Yüzbaşı Kilisli Arslan Bey'in tutanağını, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'ten teslim alarak müzeye kazandırdı.


Açıklamada, eserlerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Şehit kanıyla sulanmış şiir, Antep Savunması'nda 4 yerinden yaralanan Maraşlı Hüseyin'in, şiirde Emu olarak kısalttığı Emine'ye duyduğu aşkı anlatıyor. Son nefesini vermeden önce komutanı Yüzbaşı Kilisli Arslan Bey'e nişanlısı için yazdığı şiiri veren ve koynunda bulunan, Emine'ye ait saçlarla gömülmek istediğini söylüyor. Savaşın kargaşasında Hüseyin'in bu vasiyetini Yüzbaşı Arslan Bey uygulayamıyor ve bu emanetleri Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü'ne teslim ediyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünyanın en güzel panorama müzesini yapmak için yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz kurtuluşun, gaziliğin yüzüncü yılına gidiyoruz. Bunu taçlandırmak için de önemli olan panoramik müze üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'de ve dünyadaki örnekleri inceledik. Müzeyi tamamladık. İçerik çok önemli. Emo'nun kanlı saçına, kanlı mektuba baktığınız zaman bir şehidin elindeki bilgileri nasıl belgeleştirdiğini, Arslan Bey'in bunu alıp nasıl enstitüye gönderdiğini ve buradan nasıl bir tarih çıktığını gösteriyor. Şehit Hüseyin'in şehit olduğu yerde, Gaziantep'te özel bir alanda sergileme niyetimiz vardı. Bu talebimizi yerine getirdiği için Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu binlerce bilim insanının yetiştiği bu üniversiteye ve kıymetli rektörüme müteşekkiriz. Bu eseri alıp Panorama'ya götüreceğiz. Bizi 25 Aralık kurtuluşuna götüren bu tarihimizi çocuklarımıza çok daha güzel anlatacak vesikayı kavuşturmuş olacağız."

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ise Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi'yle çok kutsal bir iş yapıldığının altını çizerek, "Güzide şehrimiz Gaziantep'in kahramanlığını yansıtan müzesinde bizim arşivimizdeki bir belgenin sergilenmesinden mutluyuz. Bu mektupta şehidimizin düşünceleri, kahramanlıkları, duyguları, sevgilisinin saçı var. Aslında Türkiye'nin ruhu, kahramanlığı var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Haber
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Umreden dönenler karantinada! 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi Haber
Umreden dönenler karantinada! 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti Haber
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu Haber
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45...
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, 'Haydi namaza' kısmını söylemedi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Obi Mikel'in 'Sezon iptal edilmeli' çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'ya istiyor
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'ya istiyor
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu
Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hadise Guido Senia Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Fatih Terim Ali Palabıyık Mustafa Cengiz Radamel Falcao
Daha Fazla İran İtalya Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Maraşlı Hüseyin'in "kanlı şiiri" Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi'ne kazandırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 18:16:37. #1.15#