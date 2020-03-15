Maraşlı Hüseyin'in "kanlı şiiri" Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi'ne kazandırıldı Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde bulunan, Antep Savunması'nda şehit olan er Maraşlı Hüseyin'in kanıyla sulanan şiiri ve nişanlısı Emine'nin saçı, Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi'nde sergilenecek.

Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde bulunan, Antep Savunması'nda şehit olan er Maraşlı Hüseyin'in kanıyla sulanan şiiri ve nişanlısı Emine'nin saçı, Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi'nde sergilenecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir süredir yürütülen çalışmaların ardından Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi, kıymetli bir evraka ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep Savunması'nda şehit olan er Maraşlı Hüseyin'in nişanlısı Emine'ye yazdığı şiir ve Emine'nin bir tutam saçı ile bunları enstitüye teslim eden Yüzbaşı Kilisli Arslan Bey'in tutanağını, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'ten teslim alarak müzeye kazandırdı.



Açıklamada, eserlerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Şehit kanıyla sulanmış şiir, Antep Savunması'nda 4 yerinden yaralanan Maraşlı Hüseyin'in, şiirde Emu olarak kısalttığı Emine'ye duyduğu aşkı anlatıyor. Son nefesini vermeden önce komutanı Yüzbaşı Kilisli Arslan Bey'e nişanlısı için yazdığı şiiri veren ve koynunda bulunan, Emine'ye ait saçlarla gömülmek istediğini söylüyor. Savaşın kargaşasında Hüseyin'in bu vasiyetini Yüzbaşı Arslan Bey uygulayamıyor ve bu emanetleri Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü'ne teslim ediyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünyanın en güzel panorama müzesini yapmak için yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz kurtuluşun, gaziliğin yüzüncü yılına gidiyoruz. Bunu taçlandırmak için de önemli olan panoramik müze üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'de ve dünyadaki örnekleri inceledik. Müzeyi tamamladık. İçerik çok önemli. Emo'nun kanlı saçına, kanlı mektuba baktığınız zaman bir şehidin elindeki bilgileri nasıl belgeleştirdiğini, Arslan Bey'in bunu alıp nasıl enstitüye gönderdiğini ve buradan nasıl bir tarih çıktığını gösteriyor. Şehit Hüseyin'in şehit olduğu yerde, Gaziantep'te özel bir alanda sergileme niyetimiz vardı. Bu talebimizi yerine getirdiği için Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu binlerce bilim insanının yetiştiği bu üniversiteye ve kıymetli rektörüme müteşekkiriz. Bu eseri alıp Panorama'ya götüreceğiz. Bizi 25 Aralık kurtuluşuna götüren bu tarihimizi çocuklarımıza çok daha güzel anlatacak vesikayı kavuşturmuş olacağız."

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ise Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi'yle çok kutsal bir iş yapıldığının altını çizerek, "Güzide şehrimiz Gaziantep'in kahramanlığını yansıtan müzesinde bizim arşivimizdeki bir belgenin sergilenmesinden mutluyuz. Bu mektupta şehidimizin düşünceleri, kahramanlıkları, duyguları, sevgilisinin saçı var. Aslında Türkiye'nin ruhu, kahramanlığı var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA