Maraşlı dizisi Savaş'ın hastalığı nedir? Maraşlı Savaş neden güneşe çıkamıyor? Xeroderma Pigmentosum diğer adıyla EPP hastalığı nedir?

Maraşlı Savaş, 40 yaşlarındadır. Yakışıklı, karizmatik, atletik vücutlu, yüksek zevkleri olan, zeki ve karanlık bir adamdır. En iyi puroyu, şarabı bilir. Damak tadına düşkündür, üstü başı zevklidir. Çoğunlukla siyah giyinir. Sanattan anlar. Xeroderma Pigmentosum, diğer adıyla EPP hastasıdır. Yani güneşe çıkamaz. Hayatını hep karanlık ortamlarda sürdürmek zorundadır, dışarı çıktığında çok dikkatli olur. Çünkü vücudu tepki göstermektedir. En belirgin özelliği bu hastalıktır. Güneşli havalarda kullandığı özel bir şemsiyesi vardır. Peki, Maraşlı dizisi Savaş'ın hastalığı nedir? Maraşlı Savaş neden güneşe çıkamıyor? Xeroderma Pigmentosum diğer adıyla EPP hastalığı nedir?

GÜNEŞE ÇIKMA HASTALIĞI EPP NEDİR? XERODERMA PİGMENTOSUM NEDİR?

EPP ya da Xeroderma Pigmentosum, kan metabolizmasını kontrol eden enzimlerin eksikliğine ya da bozukluğuna bağlı ve genellikle kalıtsal olarak geçen bir hastalıktır. En çok görülen üçüncü porfiria türü olan bu hastalığı geçirenlerde güneş ışığına karşı aşırı derecede hassaslık görülüyor. Bu kişiler güneş ışığına maruz bırakıldıklarında vücutlarında yara ve yanıklar oluşuyor. EPP hastaları kronik anemili hastalardır. Bu sebeple dışardan yüzleri oldukça yorgun ve solgun görünür. Bu kişiler güneş ışığından rahatsız olurlar. Bulutlu bir günde bile bir EPP hastalarına zarar verebilecek kadar güneş ışığı yani ultraviyole ışın bulunur. Bu sebeple güneş ışığına bulutlu bir günde bile maruz kalan bir EPP hastası yara, yanık gibi sorunla yaşayabilir.