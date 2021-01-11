Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Maraşlı Ozan'ı canlandıran Cihan Yenici kimdir? Cihan Yenici kaç yaşında ve nereli?

Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maraşlı dizisi ilk bölümüyle seyircilerden büyük ilgi görüyor. Baş rollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisi, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla büyük ilgi görüyor. Peki, Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici kimdir, kaç yaşında, nereli?

11 Ocak Pazartesi itibariyle yayın hayatına başlayan Maraşlı dizisi, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla büyük ilgi gördü. ATV'nin yeni dizisi Maraşlı bugün ilk bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Baş rollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı Maraşlı dizisi, Özel kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı'nın, Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in kıymetli kızı Mahur'u kurtarması ve ilişkilerini konu alıyor. Peki, Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Ozan karakterine hayat veren Cihan Yenici kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MARAŞLI OZAN KİMDİR? CİHAN YENİCİ KİMDİR?

Maraşlı Ozan, 39 yaşındadır. Türel Holding'in genel müdürüdür. İlhan'ın en yakın adamıdır. İlhan'la dostlukları çok eskiye dayanır. Aynı okulda okumuşlardır, o gençlik zamanlarında beraber takılmışlardır. Aralarında çok yaş farkı olmasa da Ozan'ın öz abisi gibidir İlhan. Ona hep destek olmuştur. Ozan da onu sever sayar.

Cihan Yenici, 24 Şubat 1983'te, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Huzurum Kalmadı, Hicran Yarası, Yaban Gülü, Canım Ailem, Kavak Yelleri, Bir Dilim Aşk ve Lise Defteri adlı dizilerde rol aldıktan sonra, en son Ufak Tefek Cinayetler dizisinde yer almıştır. Cihan Yenici, oyunculuğun yanı sıra ayrıca müzisyendir. "Kalbine Sor" adlı bir albümü vardır.