Maraşlı dizisi ne zaman? Maraşlı hangi kanalda, saat kaçta?

Alina Boz ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı Maraşlı dizisi ne zaman? Maraşlı hangi kanalda, saat kaçta? Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı 9. bölüm full kesintisiz izle!

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaş, yüzünde derin yanıklar ile hastaneye kaldırılır. Çok bitkin ve hasta olan Savaş sinir krizi geçirir. Uyandığında verdiği ilk emir "Maraşlı'yı bulun" olur. Savaş, Maraşlı'dan intikamını nasıl alacak?

Hilal ve Kemal tarafından sorguya alınan ve duygularına yenik düşmemesi konusunda uyarı alan Maraşlı, planında değişiklik yapacak mı?

Babasının yüzüne bakmayan Zeliş, Mahur'a çok yakın davranır.Mahur, Maraşlı'ya ne kadar samimi davransa da Maraşlı ondan uzak durur. Zeliş'in taburcu olmasıyla Mahur, Maraşlı'nın evine gider. Maraşlı'dan şüphelenmeye başlayan Mahur, evi arayarak delil bulmaya çalışır. Mahur, Maraşlı'nın evinde ne gibi dellilere rastlayacak? Gerçekleri öğrenecek mi?

Sinir krizi geçiren Necati babası Aziz'le ilk kez yüzleşir. Bu yüzleşmede geçmişin karanlık sırları su yüzüne çıkmaya başlar. Aziz, Sedef ve Ömer üçgeninde yaşanan olaylarda Necati nasıl bir rol üstlenmiştir?

Maraşlı'ya karşı güveni sarsılan Mahur, ona koruma görevinden kovulduğunu söyler. Herkesten uzaklaşma kararı alan Mahur, yurt dışına gitmeye karar verir. Mahur'u durdurmak için havalimanına gitmeye karar veren Maraşlı, Mahur'u kararından vazgeçirebilecek mi?

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.

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MARAŞLI NE ZAMAN?

Maraşlı dizisi her Pazartesi, saat 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanmakta. 9. bölümü ile bu akşam ekranlarda.

MARAŞLI 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE