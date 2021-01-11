Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Maraşlı Dilşad'ı canlandıran Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında ve nereli?

Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maraşlı dizisi ilk bölümüyle seyircilerden büyük ilgi görüyor. Baş rollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisi, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla büyük ilgi görüyor. Peki, Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Maraşlı Dilşad'ı canlandıran Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında?

11 Ocak Pazartesi itibariyle yayın hayatına başlayan Maraşlı dizisi, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla büyük ilgi gördü. ATV'nin yeni dizisi Maraşlı bugün ilk bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Baş rollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı Maraşlı dizisi, Özel kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı'nın, Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in kıymetli kızı Mahur'u kurtarması ve ilişkilerini konu alıyor. Peki, Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Dilşad karakterine hayat veren Melis İşiten kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MARAŞLI DİLŞAD KİMDİR? MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Maraşlı Dilşad, 35 yaşındadır. İlhan'ın karısıdır. Genç¸ yaşta evlenip hamile kalmıştır. Konservatuar mezunudur. İnce zevkleri olan klas bir kadındır. Kültürlü, entellektüel biridir. Son derece şık ve zariftir. Mahur'un ailede tek dertleşebildiği ve en iyi anlaştığı kişidir.

Maraşlı dizisinde Dilşad karakterini canlandıran Melis İşiten, 1992 yılında dünyaya geldi. Yedi Güzel Adam, Evli ve Öfkeli ile Reaksiyon adlı dizilerde rol alana başarılı isim, konservatuvar bölümünden mezun oldu.

Bir süre Tiyatro oyunlarında sahne almış ayrıca İpek Bilgin ile Oyuncu Koçu olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yedi Güzel Adam dizisinde birlikte rol aldığı yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile tanışmış ve 2014 yılında Büyükada'daki Aya Nikola Otel'de düzenlenen sade bir tören ile evlenmişlerdir. Bu evliliğinden 2016 doğumlu Ada isminde bir kızı bulunuyor. Ancak çift 2019 yılında anlaşmalı şekilde evliliklerini noktaladı.