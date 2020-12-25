Maraşlı dizisi 2. tanıtımı izle! Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı dizisi oyuncuları!

TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Arda Sarıgün'nın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı dizisi 2. tanıtımı izle! Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı dizisi oyuncuları!