Maraşlı dizisi 2. tanıtımı izle! Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı dizisi oyuncuları!
TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Arda Sarıgün'nın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı dizisi 2. tanıtımı izle! Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı dizisi oyuncuları!
ATV ekranlarında yayınlanacak dizi seyirci tarafından merakla bekleniyor. Peki, Maraşlı dizisi 2. tanıtımı izle! Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Maraşlı dizisi oyuncuları!
MARAŞLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2. tanıtımı yayınlanan dizinin ne zaman başlayacağı kesin değil. Oyuncu kadrosuyla merak uyandıranMaraşlı yakında atv'de!
MARAŞLI OYUNCULARI!
Alina Boz
Burak Deniz
Kerem Atabeyoğlu,
Rojda Demirer,
Ahmet Varlı,
Cemil Büyükdöğerli,
Abdül Süsler,
Melis İşiten,
Cengiz Sezgin
Neslihan Acar