Maraşlı bugün yok mu? Maraşlı bugün neden yok? Maraşlı final mi yaptı?

ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. . Maraşlı bugün yok mu? Maraşlı bugün neden yok? Maraşlı final mi yaptı? Bugün yayınlanacak olan 12. bölümün ardından 13. bölüm fragmanı çıkacak. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Maraşlı dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Maraşlı yeni bölüm canlı izle! Maraşlı 12. bölüm izle!

Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerinde yer aldığı Maraşlı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Maraşlı son bölüm full izle!

MARAŞLI HANGİ GÜN?

Maraşlı her Pazartesi saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. 12. bölümü Maraşlı dizisi 29 Mart Pazartesi günü ekrana geldi.

MARAŞLI SON BÖLÜM ÖZETİ

"Zeliş'in sana ihtiyacı var, benim de sana ihtiyacım var"

İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır? Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir? Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…

MARAŞLI BUGÜN NEDEN YOK? MARAŞLI FİNAL Mİ YAPTI?

Merakla beklenen Maraşlı 13. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bugün Maraşlı yeni bölüm yayınlanmayacak. Yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında özel bölüm ile ekrana gelecek.