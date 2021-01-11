Maraşlı bugün başlıyor! Maraşlı dizisi konusu nedir? Maraşlı tüm oyuncuları kimlerdir? Maraşlı hangi kanalda, saat kaçta?

ATV'nin yeni dizisi Maraşlı bugün başlıyor! Baş rollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisi, fragmanı yayınlandığı ilk günden beri merak ediyor. Bu akşam ekranlara gelecek Maraşlı dizisi konusu nedir? Maraşlı oyuncuları kimlerdir? Maraşlı hangi kanalda, saat kaçta? gibi tüm soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz!

Akıncı dizisinden sonra bir yeni yerli dizi haberi de ATV'den geldi! ATV'nin yeni dizisi Maraşlı bugün başlıyor! Oyuncuları ve konusuyla fragmanı yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çıkan Maraşlı dizisi hakkında tüm merak edilenlere buradan ulaşabilirsiniz!

MARAŞLI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Yeni dizi Maraşlı, 11 Ocak 2021 Pazartesi günü ilk bölümüyle ATV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Planlanan yayın akışına göre Maraşlı dizisi her hafta Pazartesi günleri saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak!

MARAŞLI 1. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

MARAŞLI OYUNCULARI KİMLERDİR?