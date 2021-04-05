Maraşlı bu akşam var mı? Maraşlı ne zaman, saat kaçta? 13. bölüm bugün neden yok? Özel bölüm hangi bölüm olacak?

Ekranların sevilen dizisi Maraşlı bugün özel bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Bunun ardından Maraşlı 13. yeni bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak merak edildi. Peki, Maraşlı yeni bölümü yok mu? Bu hafta Maraşlı yeni bölüm neden yok? Maraşlı bitti mi?