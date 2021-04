Maraşlı bu akşam var mı? Maraşlı ne zaman, saat kaçta? 13. bölüm bugün neden yok? Özel bölüm hangi bölüm olacak?

Ekranların sevilen dizisi Maraşlı bugün özel bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Bunun ardından Maraşlı 13. yeni bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak merak edildi. Peki, Maraşlı yeni bölümü yok mu? Bu hafta Maraşlı yeni bölüm neden yok? Maraşlı bitti mi?

Maraşlı yeni bölümü neden yok? Maraşlı yeni bölümü ne zaman, saat kaçta? Maraşlı 13. bölüm yayınlanacak mı? Maraşlı yeni bölüm olmayacak mı? Maraşlı neden yok? Maraşlı özel bölümü kaçıncı bölüm? Maraşlı 13. bölümü yok mu, neden yayınlanmıyor? Detaylar haberimizde.

MARAŞLI YENİ BÖLÜM YOK MU? NEDEN YOK?

Normalde bugün Maraşlı 13. yeni bölümü yayınlanması gerekiyordu. Fakat 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ve ATV yayın akışında Maraşlı Özel Bölüm olarak yer aldı. Bu sonuca göre bugün Maraşlı özel bölüm ekranlara gelecek ve yeni bölüm ekranlara gelmeyecek. Henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat Maraşlı başrol oyuncusunun koronavirüse yakalandığı haberleri geçtiğimiz günlerde gündemde yer almıştı. Bundan dolayı yeni bölüm yayınlanmamış olabilir. Buna ek olarak gelecek hafta yeni bölümün ekranlara gelmesi bekleniyor.

MARAŞLI BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi kaldığı yerden devam ediyor. Sadece bu haftalık yeni bölümü ekranlara gelmedi. İlerleyen haftalarda yeni bölümlerinin gelmesi bekleniyor.

MARAŞLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maraşlı her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor. Bu hafta ise Maraşlı Özel Bölüm'ü ekranlara gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Maraşlı Özel Bölüm

22:30 - Mavi Korku 2 - Yabancı Sinema

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır? Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir? Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…

MARAŞLI DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.