Maraşlı bu akşam var mı? Maraşlı ne zaman, saat kaçta? 13. bölüm bugün neden yok? Özel bölüm hangi bölüm olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maraşlı bu akşam var mı? Maraşlı ne zaman, saat kaçta? 13. bölüm bugün neden yok? Özel bölüm hangi bölüm olacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Maraşlı bu akşam var mı? Maraşlı ne zaman, saat kaçta? 13. bölüm bugün neden yok? Özel bölüm hangi bölüm olacak?

Ekranların sevilen dizisi Maraşlı bugün özel bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Bunun ardından Maraşlı 13. yeni bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak merak edildi. Peki, Maraşlı yeni bölümü yok mu? Bu hafta Maraşlı yeni bölüm neden yok? Maraşlı bitti mi?

Maraşlı yeni bölümü neden yok? Maraşlı yeni bölümü ne zaman, saat kaçta? Maraşlı 13. bölüm yayınlanacak mı? Maraşlı yeni bölüm olmayacak mı? Maraşlı neden yok? Maraşlı özel bölümü kaçıncı bölüm? Maraşlı 13. bölümü yok mu, neden yayınlanmıyor? Detaylar haberimizde.

MARAŞLI YENİ BÖLÜM YOK MU? NEDEN YOK?

Normalde bugün Maraşlı 13. yeni bölümü yayınlanması gerekiyordu. Fakat 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ve ATV yayın akışında Maraşlı Özel Bölüm olarak yer aldı. Bu sonuca göre bugün Maraşlı özel bölüm ekranlara gelecek ve yeni bölüm ekranlara gelmeyecek. Henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat Maraşlı başrol oyuncusunun koronavirüse yakalandığı haberleri geçtiğimiz günlerde gündemde yer almıştı. Bundan dolayı yeni bölüm yayınlanmamış olabilir. Buna ek olarak gelecek hafta yeni bölümün ekranlara gelmesi bekleniyor.

MARAŞLI BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi kaldığı yerden devam ediyor. Sadece bu haftalık yeni bölümü ekranlara gelmedi. İlerleyen haftalarda yeni bölümlerinin gelmesi bekleniyor.

MARAŞLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maraşlı her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor. Bu hafta ise Maraşlı Özel Bölüm'ü ekranlara gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Maraşlı Özel Bölüm

22:30 - Mavi Korku 2 - Yabancı Sinema

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır? Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir? Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…

MARAŞLI DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Cahit Özkan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Dilan Çıtak Burak Deniz Demet Özdemir
Spor Can Bartu Caner Erkin Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Maraşlı bu akşam var mı? Maraşlı ne zaman, saat kaçta? 13. bölüm bugün neden yok? Özel bölüm hangi bölüm olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 18:40:38. #1.15#
title