Maraşlı Acar ayrıldı mı? Harun Özer diziden ayrılıyor mu?

ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın oyuncularından Harun Özer'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Peki, Harun Özer ayrıldı mı? Harun Özer diziden ayrılıyor mu?