Maraşlı Acar ayrıldı mı? Harun Özer diziden ayrılıyor mu?
22.03.2021 18:58 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:49
ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın oyuncularından Harun Özer'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Peki, Harun Özer ayrıldı mı? Harun Özer diziden ayrılıyor mu?
Maraşlı'in başarılı oyuncusu Harun Özer'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusu gündem oldu. Peki, Harun Özer diziden ayrılıyor mu? Harun Özer ayrıldı mı?
ACAR MARAŞLI DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Harun Özer diziden ayrılıyor. Altuntaş paylaşımında,
"Maraşlı dizisinde Acar karakterini canlandıran Devlet Tiyatrosu oyuncusu Harun Özer diziye veda." ifadelerini kullandı.