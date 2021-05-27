Maraşlı'nın yıldız isminden sergi sürprizi
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Maraşlı'nın yıldız isminden sergi sürprizi

Maraşlı'nın yıldız isminden sergi sürprizi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Maraşlı dizisinin sevilen oyuncusu Sinem Akyol, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Akyol, "İleride sergi açmak istiyorum" diyerek sevenlerini şaşırttı

Doğal güzelliği ve giyim tarzı ile dikkat çeken oyuncu, alışveriş yaptığı esnada gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak poz verdi.

SERGİ SÜRPİZİ

Pandemi döneminde resim yapmaya yoğunlaştığını söyleyen güzel oyuncu, bir mağazadan tual aldı. Yaptığı resimleri arkadaşlarının çok beğendiğini dile getiren Akyol, 'Sergi açmayı düşünüyor musunuz?, sorusuna, "Arkadaşlarım yaptığım resimleri çok beğeniyorlar. Aslında bende sergi açmak istiyorum. İlerleyen zamanlarda neden olmasın" diyerek yeşil ışık yaktı.

Maraşlı'nın yıldız isminden sergi sürprizi

Kaynak: Snob Magazin

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