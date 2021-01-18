Maraşlı 3. bölüm fragmanı! Maraşlı 2. bölümde neler oldu?
Maraşlı 3. bölüm fragmanı 2. bölümü ardından merak edilmeye başlandı. Bununla birlikte Maraşlı dizisi oyuncuları da arananlar arasında. İlk bölümü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'nın 3. bölümü heyecanla bekleniyor! Peki, Maraşlı 3. bölüm fragmanında neler olacak?
Ekranların yeni projesi Maraşlı izleyici karşısına çıkıyor. Maraşlı dizisi oyuncuları ve karakterleri açıklandı! Uzun süredir fragmanları yayımlanan dizi heyecan yarattı. Maraşlı 3. bölüm fragmanı ilk bölümü ardından merak edilmeye başlandı. İşte detaylar..
MARAŞLI 3. BÖLÜM FRAGMANI
Maraşlı 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 2. bölümün ardından 3. bölüm fragmanı haberimizde yer alacak.
MARAŞLI 2. BÖLÜM FRAGMANI
Ekranların yeni projesi Maraşlı izleyici karşısına çıkıyor. Maraşlı dizisi oyuncuları ve karakterleri açıklandı! Uzun süredir fragmanları yayımlanan dizi heyecan yarattı. Maraşlı 2. bölüm fragmanı ilk bölümü ardından merak edilmeye başlandı. İşte detaylar..
MARAŞLI 2. BÖLÜM FRAGMANI
MARAŞLI OYUNCULARI!
Oyuncu kadrosu
- Burak Deniz - Maraşlı
- Alina Boz - Mahur Türel
- Serhat Kılıç - Necati Türel
- Kerem Atabeyoğlu - Aziz Türel
- Rojda Demirer - Firuzan
- Saygın Soysal - Savaş
- Cemil Büyükdöğerli - İlhan Türel
- Melis İşiten - Dilşad
- Cihan Yenici - Ozan
- Mert Ateş- Oğuz
- Bedriye Rosa Çelik - Zeliş
- Neslihan Acar
- Ahmet Varlı
- Serhat Parıl
- Sinem Akyol
- Türkü Su Demirel
- Gizem Kala