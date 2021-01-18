Maraşlı 3. bölüm fragmanı! Maraşlı 2. bölümde neler oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Maraşlı 3. bölüm fragmanı! Maraşlı 2. bölümde neler oldu?

18.01.2021 18:20 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:23
Maraşlı 3. bölüm fragmanı! Maraşlı 2. bölümde neler oldu?

Maraşlı 3. bölüm fragmanı 2. bölümü ardından merak edilmeye başlandı. Bununla birlikte Maraşlı dizisi oyuncuları da arananlar arasında. İlk bölümü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'nın 3. bölümü heyecanla bekleniyor! Peki, Maraşlı 3. bölüm fragmanında neler olacak?

Ekranların yeni projesi Maraşlı izleyici karşısına çıkıyor. Maraşlı dizisi oyuncuları ve karakterleri açıklandı! Uzun süredir fragmanları yayımlanan dizi heyecan yarattı. Maraşlı 3. bölüm fragmanı ilk bölümü ardından merak edilmeye başlandı. İşte detaylar..

MARAŞLI 3. BÖLÜM FRAGMANI

Maraşlı 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 2. bölümün ardından 3. bölüm fragmanı haberimizde yer alacak.

MARAŞLI 2. BÖLÜM FRAGMANI

Ekranların yeni projesi Maraşlı izleyici karşısına çıkıyor. Maraşlı dizisi oyuncuları ve karakterleri açıklandı! Uzun süredir fragmanları yayımlanan dizi heyecan yarattı. Maraşlı 2. bölüm fragmanı ilk bölümü ardından merak edilmeye başlandı. İşte detaylar..

MARAŞLI 2. BÖLÜM FRAGMANI

MARAŞLI OYUNCULARI!

Oyuncu kadrosu

  1. Burak Deniz - Maraşlı
  2. Alina Boz - Mahur Türel
  3. Serhat Kılıç - Necati Türel
  4. Kerem Atabeyoğlu - Aziz Türel
  5. Rojda Demirer - Firuzan
  6. Saygın Soysal - Savaş
  7. Cemil Büyükdöğerli - İlhan Türel
  8. Melis İşiten - Dilşad
  9. Cihan Yenici - Ozan
  10. Mert Ateş- Oğuz
  11. Bedriye Rosa Çelik - Zeliş
  12. Neslihan Acar
  13. Ahmet Varlı
  14. Serhat Parıl
  15. Sinem Akyol
  16. Türkü Su Demirel
  17. Gizem Kala
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Doğulu İrem Derici Şeyma Subaşı Gülben Ergen
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Tolga Ciğerci Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maraşlı 3. bölüm fragmanı! Maraşlı 2. bölümde neler oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 18:24:05. #1.14#
title