Maraşlı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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Maraşlı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Maraşlı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

ATV ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Maraşlı'ın 14. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Maraşlı, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Maraşlı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır? Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir? Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…

MARAŞLI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLAND?IM I

Maraşlı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 21:45:53. #1.14#
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